Украине стоит нормализовать отношения с Москвой, но прежде Россия должна «заплатить за агрессию и вернуть Крым». Такое заявление сделал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. При этом сейчас, убежден политик, государства находятся в состоянии войны.

Вице-премьер подчеркнул: он поддерживает идею восстановления мира с Россией. Но полагает, что просто так прекращать войну нельзя.

«Это не будет по принципу „взяли и забыли“. Россия должна заплатить цену за свою агрессию», — приводит его слова РБК-Украина.

Кулеба убежден в том, что Москва должна выплатить некую сумму Незалежной и вернуть Крым. Полуостров вновь станет украинским, как только «Россия ослабнет, и он выскользнет из ее рук», верит чиновник.

В состав РФ Крым вошел в 2014 году. Присоединение прошло после референдума, в ходе которого жители полуострова проголосовали за то, чтобы территория стала российской. Как неоднократно отмечала Москва, в ходе референдума соблюдались все демократические нормы и международное право. В связи с этим его результаты считаются легитимными, а вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно купили пассажиры за первые сутки продаж.