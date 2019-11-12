Пенсионера, блуждавшего в лесу трое суток, спасли в Сочи

Трое суток без воды и еды провел в лесу сочинский пенсионер.

В Краснодарском крае 68-летний мужчина пошел за грибами и заблудился. Через сутки позвонил родным, но объяснить толком, где находится не мог. Повторно выйти на связь уже не удалось.

Отыскать грибника смогли лишь на третий день в районе горы Черная. Пожилой человек был без сил и уже не мог идти. Пострадавшего доставили в ближайший населенный пункт, где ему оказали медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать.