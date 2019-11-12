Певица Нюша поделилась сексуальным снимком, который сделал ее муж

Певица Нюша поделилась очередным фото с каникул в США на своей странице в Instagram. Девушка позирует на яхте с шикарным видом на город, стоя в купальнике и накидке в сеточку. Удачный ракурс подчеркнул стройную фигуру молодой мамы, а также аппетитные формы звезды.
«Глазами любимого», — нежно подписала снимок певица.
Фолловеры рассыпались в комплиментах звезде и отметили, что любовь преобразила Нюшу.
«Вообще супер, красотка! Выглядите очень круто»;
«Любовь делает человека еще более красивым»;
«Фигура просто шикарная»;
«Роковая девушка, прекрасно выглядишь, Нюша. Красивая до невозможности…муж видит тебя как кошечку, тигрицу», — подчеркнули фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша поделилась жаркими пляжными фото и попросила совета.