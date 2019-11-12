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Певица Нюша поделилась сексуальным снимком, который сделал ее муж

, 14:27 | Мия Субботина 747

Артистка опубликовала фото с отдыха в США в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша поделилась очередным фото с каникул в США на своей странице в Instagram. Девушка позирует на яхте с шикарным видом на город, стоя в купальнике и накидке в сеточку. Удачный ракурс подчеркнул стройную фигуру молодой мамы, а также аппетитные формы звезды.

«Глазами любимого», — нежно подписала снимок певица.

Instagram @nyusha_nyusha

Фолловеры рассыпались в комплиментах звезде и отметили, что любовь преобразила Нюшу.

«Вообще супер, красотка! Выглядите очень круто»;

«Любовь делает человека еще более красивым»;

«Фигура просто шикарная»;

«Роковая девушка, прекрасно выглядишь, Нюша. Красивая до невозможности…муж видит тебя как кошечку, тигрицу», — подчеркнули фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша поделилась жаркими пляжными фото и попросила совета.

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