  1. Пятый канал
  4. «Смело!»: Звезда «Кухни» частично обнажила грудь на эротичной фотосессии

«Смело!»: Звезда «Кухни» частично обнажила грудь на эротичной фотосессии

, 14:44 | Карина Бернтгольц Фото 25

Поклонники пришли в восторг от снимков актрисы Валерии Федорович.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lerafedorovi.ch

Российская актриса Валерия Федорович, прославившаяся ролью повара-Кати в сериале «Кухня», провела эротичную фотосессию в рубашке на голое тело. На своей странице в Instagram звезда поделилась пикантным снимком, на котором запечатлена в крайне сексуальной позе.

На кадре 27-летняя знаменитость стоит посреди улицы в полурастегнутой белой рубашке, спущенной с одного плеча до уровня живота. В результате такого смелого эксперимента оказалась частично оголена грудь Федорович, на которую моментально обратили внимание фанаты.

Instagram @lerafedorovi.ch

Подписчики артистки были удивлены, что их кумир решилась провести откровенную съемку, так как раньше она почти не баловала свою аудиторию такими соблазнительными кадрами. Впрочем, по мнению некоторых пользователей, фотосессия получилась скорее интригующей, поэтому вызвала всплеск интереса среди пользователей.

«Аппетитные» формы российской артистки оценили многие юзеры. Для критики места не нашлось. Все были в восторге.

«Вау! Лера! Смело и красиво!»

«Шикарно!»

«Ты очень красивая!»

«Эротичненько!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Кухня» Мария Горбань исполнила эротичный танец на балконе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

14:55
Любовные драмы и проблемы с финансами: Чем опасен 2020 год Белой крысы
14:44
«Смело!»: Звезда «Кухни» частично обнажила грудь на эротичной фотосессии
14:34
Скончался тренер боксера Дмитрия Бивола Николай Исаев
14:27
Певица Нюша поделилась сексуальным снимком, который сделал ее муж
14:16
Пенсионера, блуждавшего в лесу трое суток, спасли в Сочи
14:04
Стендап-комик Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

Сейчас читают

«Он нас двоих убил!»: Родители доцента, обвиняемого в расправе над студенткой СПбГУ, о сыне
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!
Выстрелил четыре раза: зачитаны признательные показания доцента СПбГУ Соколова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев