«Маша, хватит уже»: Горбань исполнила сексуальный танец на балконе

Актриса Мария Горбань опубликовала в Instagram видео нового танца для подписчиков, пишет портал Утро.ру. В ролике она в белом топе и трусах стоит на балконе отеля в Тенерифе, на Канарских островах, и эффектно двигает телом по песню Кравца.

Подобные кадры звезда «Кухни» не впервые выкладывает в соцсеть. Многие постоянные ее поклонники ждут очередных танцев от своей любимицы. И на этот раз Мария их не подвела. Сначала она стоит к камере спиной, демонстрируя ровные ноги и округлые ягодицы, а затем поворачивается лицом. На нем застыла озорная улыбка.

Под видео Горбань написала, что у автора песни вышли два новых альбома, на одном из которых она отметилась в качестве певицы. Фолловерам стало очевидно: девушка готова к карьере поп-исполнительницы. По крайней мере, физические достоинства и хореографические навыки у нее есть, а большее сегодня не обязательно.

«Маша, вы — супер, вы мой мотиватор!»

«Какие ножки красивые и длинные!»

«Маша, хватит уже», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Горбань показала шикарные формы.