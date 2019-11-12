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  4. В сети призвали перенести тело Ленина из Мавзолея в петербургский музей

В сети призвали перенести тело Ленина из Мавзолея в петербургский музей

, 15:11 | Карина Бернтгольц Видео 79

На онлайн-платформе опубликовали петицию, в которой предложили рассмотреть другой вариант размещения останков советского вождя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Igor Sinitsyn, Anna Sergeeva, Emile Alain Ducke

В сети опубликовали петицию с предложением переместить тело Владимира Ленина из московского Мавзолея в один петербургских музеев. В качестве авторов инициативы выступили сотрудники редакции издания «Агентство Бизнес Новостей», пишет 78.ru.

По мнению создателей петиции, иной вариант размещения останков советского вождя благоприятно скажется на развитии туризма и сможет привлечь жителей социалистических стран (например, Китая или Вьетнама), которые хотели бы узнать больше об истории Октябрьской революции, произошедшей в 1917 году.

«Что представляет собой мумифицированное тело и Мавзолей? Это захоронение или музей? Почему туда можно попасть, чтобы усидеть тело скончавшегося мужчины?» — призывают задуматься авторы инициативы.

На данный момент на портале Change.org их поддержали только три человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина пришел на Красную площадь в Москве с пакетом масла и попытался облить Мавзолей Ленина с криками «Вставай!»

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