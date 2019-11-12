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«Она не хочет больше детей»: Пригожин рассказал подробности личной жизни с Валерией

, 15:45 | Мия Субботина 148

Продюсер откровенно поведал, почему у них с певицей нет общих детей.

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин откровенно рассказал о том, почему у них с Валерией нет общих детей, пишет «Собеседник». По словам мужчины, супруга была однажды беременна, но не смогла выносить ребенка.

Их союз считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пригожин рассказал, что за 15 лет брака чувства стали только сильнее и они с Валерией чувствуют себя не просто мужем и женой, а настоящей семьей.

«Озабоченность „нижнего этажа“ существует в юном возрасте. Конечно, есть и сейчас, но выражается в другой форме. Для меня всегда стоял вопрос: „Ты ищешь секс-партнера или друга по жизни?“ Справлять нужду можно где угодно. А вот найти человека, с которым ты пойдешь по жизни, с которым есть о чем поговорить, общая философия, очень трудно. Смысл мне искать что-то другое, если все устраивает? Поэтому я уже давно не в поиске», — подчеркнул продюсер.

Несколько лет назад Валерия и Пригожин мечтали о совместных детях. По словам музыканта, Валерия даже была беременна, но выносить ребенка не удалось по причине болезни. Сейчас певица не задумывается о детях и не хочет больше становиться мамой.

«Но она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей», — справедливо отметил продюсер.

К модной идее суррогатного материнства Пригожин относится скептически. Он считает, что это нужно тем, у кого детей вообще нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Валерия опубликовала фото после бессонной ночи.

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