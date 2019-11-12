Автоэксперт раскритиковал идею сократить срок использования шипованной резины

Специалисты «Автодора» предложили сократить срок использования шипованной резины. Инициатива стала следствием проведенного компанией исследования.

Было установлено, что 90% ущерба российские дороги получают зимой. Особенно негативно холода сказываются на трассах, по которым можно ехать быстрее 70 км/ч, пишет RT со ссылкой на исследование.

Снизить ущерб должно сокращение разрешенных сроков использования зимней резины. Сейчас в Центральной России ее можно эксплуатировать 273 дня. Авторы инициативы хотят уменьшить этот срок до 188 дней. В других регионах нормы будут устанавливать в зависимости от климатических условий.

Нарушителей предлагается штрафовать, однако на какую сумму пока не известно — в инициативе «Автодора» она не названа. С одной стороны, штрафы должны предотвратить ущерб дорожному покрытию, а с другой — компенсировать его.

Реакция экспертов на предложение сократить срок использования шипованной резины

Автоэксперты критикуют предложение «Автодора». Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает, что сокращение срока эксплуатации шипованной резины может быть опасно в российских реалиях. Вдобавок, есть финансовая сторона вопроса.

«Автомобилистов пытаются обложить все новой и новой данью — и это еще один способ, еще одна лазейка для новых штрафов и поборов», — цитирует эксперта URA.RU.

В заключение Похмелкин сказал, что ГИБДД будет сложно ловить нарушителей, так как камеры не умеют отличать шипованную резину от летней. По его словам, нельзя с полной уверенностью говорить, что государство поддержит предложение «Автодора».

Ранее 5-tv.ru писал, в какую сумму компания «Автодор» оценила стоимость проезда по новой трассе «Москва — Петербург».