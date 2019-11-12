«Хочу с вами быть честной»: Звезда Comedy Woman Ангарская рассказала о разводе с мужем

Актриса Comedy Woman Надежда Ангарская подтвердила информацию о разводе с мужем Раедом Бани на своей странице в Instagram. Звезда впервые откровенно написала о своей личной жизни. По словам знаменитости, с признанием ей помогли сами подписчики, задавая некорректные вопросы по поводу ее семейного положения, но толкающие к открытости.

«У нас все хорошо. Мы в разводе. Уверена, сейчас у многих появилось еще больше вопросов: почему? Давно? Как ребенок? Вы? Ответить на них — пока не созрела или не хочу. Но что-то мне подсказывает, та Надежда Ангарская, которая откроется перед вами сейчас — она вам понравится. Хотя я и не менялась, стала только сильнее. И поняла, что могу — больше, чем мне казалось », — написала звезда.

Instagram @nadezhdaanga

Надежда прожила в браке с Раедом около пяти лет. В 2015 году у пары родился сын Давид. Слухи о разводе появились в 2019 году. По словам близкого круга артистки, пара развелась еще в апреле, но сама Ангарская не давала никаких комментариев на эту тему.

Подписчики решили поддержать актрису и написали ее комплименты в комментариях.

«Вы классная! Счастья вам»;

«Надюша, главное настоящее и будущее, а прошлое делает нас крепче и мощнее! Обняла сильно!»;

«Молодчина. Будь сильной. Ты шикарна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Ангарская дала полезный совет своим подписчикам.