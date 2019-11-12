«Хочу с вами быть честной»: Звезда Comedy Woman Ангарская рассказала о разводе с мужем

Актриса Comedy Woman Надежда Ангарская подтвердила информацию о разводе с мужем Раедом Бани на своей странице в Instagram. Звезда впервые откровенно написала о своей личной жизни. По словам знаменитости, с признанием ей помогли сами подписчики, задавая некорректные вопросы по поводу ее семейного положения, но толкающие к открытости.
Надежда прожила в браке с Раедом около пяти лет. В 2015 году у пары родился сын Давид. Слухи о разводе появились в 2019 году. По словам близкого круга артистки, пара развелась еще в апреле, но сама Ангарская не давала никаких комментариев на эту тему.
Подписчики решили поддержать актрису и написали ее комплименты в комментариях.
«Вы классная! Счастья вам»;
«Надюша, главное настоящее и будущее, а прошлое делает нас крепче и мощнее! Обняла сильно!»;
«Молодчина. Будь сильной. Ты шикарна», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Ангарская дала полезный совет своим подписчикам.