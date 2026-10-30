Украинцы подали более двух тысяч заявлений с просьбой предоставить убежище в РФ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 46 0

Они стали лидерами по подобным заявлениям среди иностранцев.

Украинцы бегут в Россию — сколько людей просят убежище

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С января по сентябрь Россия получила свыше двух тысяч обращений от украинцев с просьбой о предоставлении им убежища. Об этом сообщает ТАСС после изучения материалов МВД РФ.

С начала 2026 года граждане Украины направили 2 056 подобных заявлений. Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество ходатайств сократилось на 471, они по-прежнему лидируют среди иностранцев, ищущих убежище в стране.

На втором месте оказалась Сирия — выходцы из этой республики за девять месяцев подали 641 заявление. Тройку замкнули граждане Афганистана, от которых поступило 190 прошений. Кроме того, в списке просителей убежища присутствуют жители Узбекистана и Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал о случаях торговли несовершеннолетними на Украине. Делается это для того, чтобы военнообязанные мужчины получили статус многодетного отца, а также возможность покинуть территорию страны. Власти считают, что подобные инциденты говорят о проблемах, вызванных принудительной мобилизацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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