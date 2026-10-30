Минздрав России предложил расширить список документов при покупке сигарет

Список документов, которыми при продаже табака, никотинсодержащей продукции и кальянов подтверждают возраст покупателя, может пополниться. Инициативу выдвинул Минздрав России, она была опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, предстоит утвердить перечень документов, удостоверяющих личность и достижение совершеннолетия. Число позиций вырастет до 14. Среди новых бумаг рассматриваются временное удостоверение личности гражданина РФ, а также аналогичный документ для лиц без гражданства, находящихся на территории России.

Сейчас возраст при покупке сигарет и вейпов подтверждают 12 документов. В их числе паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, водительское удостоверение, вид на жительство и удостоверение беженца. Если инициативу поддержат, обновленный перечень заработает с 1 сентября 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тринадцатилетний школьник из Ленинградской области попал в травматологическое отделение после курения вейпа. Подростку стало дурно на перемене: он покурил в туалете, потерял сознание и при падении сильно ударился головой о кафельный пол.

Одноклассники помогли ему добраться до медкабинета. Медики выявили переломы, ушибы и другие травмы головы. Школьника доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Также 5-tv.ru отмечал, что россияне все чаще выясняют отношения с соседями в судах из-за курения в подъездах и квартирах. Дым и окурки под окнами становятся причиной реальных угроз, включая возгорание: в Петербурге с начала 2026 года зафиксировали 1388 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении, погибли 26 человек.

Юристы отмечают, что защитить право на чистый воздух можно через суд, вплоть до принудительного выселения курильщика. Для этого нужны доказательства: видеофиксация, подтверждение управляющей компании. В России также обсуждают полный запрет никотинсодержащей продукции для родившихся позже 2009 года.

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