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  4. Глава Росфинмониторинга отчитался президенту о деятельности финансовой разведки

Глава Росфинмониторинга отчитался президенту о деятельности финансовой разведки

, 19:54 Эфирная новость 39

Владимир Путин также принял в Кремле главу «Российской академии наук».

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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

О результатах деятельности финансовой разведки Владимиру Путину отчитался глава Росфинмониторинга. Юрий Чиханчин доложил о мерах по борьбе с отмыванием денег, о новых проектах контроля за расходами, а также о том, в каких регионах с этим выявлены проблемы.

«Я просил вас выстроить работу по контролю за денежными средствами, которые направляются в рамках программ по нацпроектам. Знаю, что в целом работа эта уже началась у вас. Расскажите, пожалуйста», — сказал российский лидер.

«На сегодняшний день механизм такой отлаживается. Мы вышли на категорию выявления так называемых недобросовестных исполнителей, и вышли на три формы взаимодействия: это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить; препятствующие, то есть расторгаются договоры, контракты; и пресекающие — уже это уголовные дела», — пояснил Юрий Чиханчин.

«По мере того, как будет ситуация развиваться, мне регулярно докладывайте», — прокомментировал Путин.

Владимир Путин также принял в Кремле главу «Российской академии наук». Александр Сергеев информировал президента о подготовке к выборам в РАН. В частности, он отметил, что теперь на место в «Академию» может претендовать больше ученых, а сам процесс выборов стал более прозрачен. Вся информация о соискателях опубликована в Интернете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ОНФ выявил нарушения при оказании помощи жителям после паводка в Иркутской области.

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