Алена Преснякова стала похожа на внука Аллы Пугачевой

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова опубликовала селфи на своей странице в Instagram. Алена продемонстрировала вариант ежедневного дневного макияжа и поделилась своим девизом в комментарии.

«Я не вижу своих хейтеров, мои ресницы слишком длинные», — подписала снимок девушка.

Instagram @alenaakrasnova

Модель призвала подписчиков поучаствовать в розыгрыше призов от магазина косметики. В качестве приза Алена предложила бьюти-бокс, куда войдут все необходимые продукты для мейкапа. Но поклонники сначала поспешили отметить схожесть Алены с Никитой и красоту модели.

«Какая вы красивая!»;

«Чем дольше с Никитой живете, тем больше становитесь похожими друг на друга»;

«Красоточка», — написали фолловеры под постом модели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой запутала фанатов.