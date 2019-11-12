После съемок у Билана голодная Перминова набросилась на доширак

Изможденная утомительными съемками нового клипа Димы Билана Елена Перминова позволила себе от души поесть лапши быстрого приготовления. Чем и поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram. 33-летняя модель, сыгравшая в клипе на песню «Полуночное такси» главную героиню, опубликовала в своем аккаунте видео, снятое в машине по окончании работы. Она все еще в бледно сиреневом парике-каре, высоких ботфортах со стразами в цвет, и короткой черной юбке с кожаной курткой в стиле героини Джулии Робертс из фильма «Красотка».

«Две ночи подряд шли съемки клипа „Полуночное такси“ с Димой Биланом. Безмолвная сцена в моей машине, в пять часов утра. В таком образе, я считаю, можно себе и доширак позволить, и ровно так его есть, с удовольствием», — подписала ролик Перминова.

Участница съемок пояснила, что видео не несет в себе никакой смысловой нагрузки, но призвала фанатов поделиться впечатлениями от клипа.

«Давно не видела человека, который так аппетитно ест доширак!»

«Я не верю, что вы это ели!»

«Лена вы нереально крутая! Девочка разноцветная витаминка!»

«Завтра тоже куплю на обед дош!

«Вошла в роль».

«Сапоги — огонь!» — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, поклонники назвали ведьмой Елену Перминову, загорающую на Мальдивах в черном купальнике.