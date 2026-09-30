Сладкое без чувства вины: жена МОТа раскрыла способ оставаться в форме

Мария Мельникова рассказала о питании, танцах и своих источниках энергии

Танцовщица Мария Мельникова, жена рэпера МОТа, рассказала о своих пищевых привычках. Артистка призналась, что любит пробовать блюда разных кухонь и не всегда выбирает исключительно полезную еду. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на «Плавно Премия».

«Люблю абсолютно разную кухню, поэтому мне кажется, я в любом ресторане найду что-то для себя, что-то вкусненькое, не всегда полезненькое, но вот этот вот мой guilty pleasure (перевод: постыдное удовольствие) всегда присутствует. Потом я много танцую, чтобы как-то оставаться в форме», — поделилась Мельникова.

По словам танцовщицы, спорт помогает ей не отказываться от сладкого. При этом примерно за месяц до соревнований ей приходится убирать любимые десерты из рациона, что дается непросто.

«Спорт мне помогает и дает возможность кушать вкусности. Мало того что меня мотивирует, заряжает энергетически, он еще дает мне возможность не отказывать себе в сладостях», — рассказала она.

На вопрос о том, что еще помогает ей восстанавливаться и получать энергию, Мельникова ответила коротко: муж, ребенок, путешествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет делать исполнитель МОТ, если популярность жены окажется выше его собственной.

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