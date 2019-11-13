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Европейские стандарты: спасет ли ограничение по зимней резине российские дороги

, 3:32 Эфирная новость 28

Сейчас ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая. «Автодор» считает, что и 188 дней достаточно.

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Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, 5-tv.ru

В России предлагают сократить срок использования зимней резины. Сейчас ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая.

«Автодор» считает, что и 188 дней достаточно. Нарушителей будут наказывать рублем. Эти меры, а также ограничение скоростного режима зимой до 70 километров в час, как ожидается, позволит снизить износ дорожного покрытия.

Эксперты ссылаются на европейский опыт — в Австрии, например, шипы разрешены с 1 октября по 31 мая. В Бельгии, Финляндии, Словакии, Литве, Дании, — с ноября по март. В Чехии, Нидерландах, Великобритании, Португалии — шипованная резина вообще под запретом.

И тут понятно! Представьте например климатические условия той же Италии — солнце, зелень, море — большую часть года. А у нас — суровая русская зима, в некоторых регионах чуть ли не в конце августа наступает и может длиться до календарного лета.

Но уберегут ли эти ограничения российские дороги? Может все-таки дело в качестве покрытия? Если к примеру, как это у нас часто происходит, укладывать асфальт зимой или в дождь, то тут ограничивай или нет — лучше дороги не станут.

Ранее 5-tv.ru  приводил мнение эксперта, который раскритиковал идею ограничения срока использования в России шипованной резины.

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