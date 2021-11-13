День преподобных Никодима и Спиридона: что можно и что нельзя делать 13 ноября

|
Василий Заика
4 036

Эти святые традиционно почитаются как хранители дома от пожара.

День преподобных Никодима и Спиридона: что можно и что нельзя делать 13 ноября

Фото: храм-ирины.рф

Православный мир 13 ноября вспоминает преподобных Никодима и Спиридона, которые жили в XII веке, пишет ytro.news.

История праздника

Святые прославились тем, что провели три десятка лет в Ближних (Антониевых) пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников. Там верующие занимались выпеканием просфор — богослужебного литургического хлеба.

Согласно преданию, однажды печь и пол вокруг загорелись, что угрожало уничтожением многих хранившихся поблизости святынь, однако Спиридон накрыл пламя своим одеянием, которое при этом не воспламенилось, и залил его водой. При этом сам он остался невредим. На протяжении десятилетий его сподвижником в вере был и Никодим. Они прожили до преклонных лет, а после кончины их мощи поместили там же — в Ближних пещерах.

Традиционно этих святых на Руси почитают как хранителей дома от пожара, а также других несчастий.

Традиции 13 ноября:

Как правило, в этот день готовили блюда из куриного мяса. Занимались и рыбалкой — крестьяне отправлялись на ловлю красной рыбы. По поверью, свой первый улов нужно было продать, а на полученные средства купить свечу, чтобы поставить ее в храме — для удачного сезона.

Что нельзя делать 13 ноября:

Под запретом была излишняя растрата денежных средств — этот день старались уделять хозяйству и работам по дому. Запрещалось давать деньги в долг, равно как и брать их. В народе также ходило поверье, что все ссоры и внутрисемейные конфликты не к добру — и кура будет неудачной, и даже рыбалка испортится.

А еще верующие старались в день Никодима всячески избегать разговоров с незнакомыми и настораживающими людьми — считалось, что тем самым можно отпугнуть лукавого.

Сновидения: вещие. То, что приснится, покажет исход волнующей человека проблемы.

День ангела: Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Характерно, что несмотря на обилие именин для мужского пола, 13 ноября в церковном календаре нет ни одной святой женского пола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения узнать свое предназначение.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
71.81
0.61 82.22
0.56
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Последние новости

1:13
Как женить на себе мужчину? — шесть секретов от Алены Никольской
0:55
Лавров счел глупостью обвинения в адрес «Аэрофлота» со стороны Евросоюза
0:37
Польза и вред куриных яиц — эксперт о самом распространенном продукте в рационе россиян
0:19
Жорин рассказал о конфликте Коклюшкина с Петросяном: «Публично принес извинения»
0:01
День преподобных Никодима и Спиридона: что можно и что нельзя делать 13 ноября
23:42
Эксперты Роспотребнадзора рассказали об эффективности системы QR-кодов

Сейчас читают

Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков
Под защитой высших сил: Как по дате рождения узнать своего святого покровителя
С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Храни меня, мой талисман: как по дате рождения найти свой оберег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа