День преподобных Никодима и Спиридона: что можно и что нельзя делать 13 ноября

Православный мир 13 ноября вспоминает преподобных Никодима и Спиридона, которые жили в XII веке, пишет ytro.news.

История праздника

Святые прославились тем, что провели три десятка лет в Ближних (Антониевых) пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников. Там верующие занимались выпеканием просфор — богослужебного литургического хлеба.

Согласно преданию, однажды печь и пол вокруг загорелись, что угрожало уничтожением многих хранившихся поблизости святынь, однако Спиридон накрыл пламя своим одеянием, которое при этом не воспламенилось, и залил его водой. При этом сам он остался невредим. На протяжении десятилетий его сподвижником в вере был и Никодим. Они прожили до преклонных лет, а после кончины их мощи поместили там же — в Ближних пещерах.

Традиционно этих святых на Руси почитают как хранителей дома от пожара, а также других несчастий.

Традиции 13 ноября:

Как правило, в этот день готовили блюда из куриного мяса. Занимались и рыбалкой — крестьяне отправлялись на ловлю красной рыбы. По поверью, свой первый улов нужно было продать, а на полученные средства купить свечу, чтобы поставить ее в храме — для удачного сезона.

Что нельзя делать 13 ноября:

Под запретом была излишняя растрата денежных средств — этот день старались уделять хозяйству и работам по дому. Запрещалось давать деньги в долг, равно как и брать их. В народе также ходило поверье, что все ссоры и внутрисемейные конфликты не к добру — и кура будет неудачной, и даже рыбалка испортится.

А еще верующие старались в день Никодима всячески избегать разговоров с незнакомыми и настораживающими людьми — считалось, что тем самым можно отпугнуть лукавого.

Сновидения: вещие. То, что приснится, покажет исход волнующей человека проблемы.

День ангела: Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Характерно, что несмотря на обилие именин для мужского пола, 13 ноября в церковном календаре нет ни одной святой женского пола.

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