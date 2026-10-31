Не трогайте «забытую» карту в банкомате: мошенники придумали новую ловушку

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Сценарий рассчитан на растерянность: человеку не дают спокойно разобраться в ситуации.

Схема обмана с забытыми в банкоматах картами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Оставленная в банкомате карта может быть частью мошеннической схемы

Чужая банковская карта, оставленная в банкомате, может быть частью мошеннической схемы с ложным обвинением в краже денег. Эксперты проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий рассказали, как действовать в такой ситуации. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По сценарию злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве и ждут, пока ее заметит прохожий. Когда человек пытается забрать находку, появляется «владелец» вместе с сообщниками и обвиняет его в краже денег. После этого на человека начинают давить и предлагают заплатить, чтобы якобы избежать обращения в полицию и дальнейшего разбирательства.

Эксперты отмечают, что в основе схемы лежит социальная инженерия и психологическое давление. Испуганного человека пытаются заставить добровольно передать деньги. Сумма может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой такой провокации, специалисты рекомендуют не извлекать оставленную в банкомате карту, не нажимать кнопки и не пытаться проверить ее баланс. Вместо этого следует позвонить в банк по номеру, указанному на банкомате или официальном сайте кредитной организации, и сообщить о находке.

Если карта уже оказалась у человека, ему советуют связаться с банком и дождаться сотрудника, которому можно ее передать. При появлении мнимого владельца и обвинениях в краже эксперты рекомендуют не соглашаться на выплату и предложить вызвать полицию.

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