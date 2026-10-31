Лавров: у России и США всегда были и будут проблемы

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Эксклюзив 28 0

Но различия между интересами Москвы и Вашингтона не должны перерастать в конфронтацию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Проблемы в отношениях России и США были всегда и сохранятся в будущем, однако это не должно мешать странам сотрудничать там, где их интересы совпадают. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос «Известий» по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.

Министр напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио, сказанные во время их первой встречи в Эр-Рияде в феврале 2025 года: национальные интересы Москвы и Вашингтона в большинстве случаев совпадать не будут.

«Какие бы ни были проблемы в отношениях, а между нами, Россией и США, всегда были проблемы и всегда будут проблемы», — отметил Лавров.

При этом, подчеркнул он, совпадение интересов двух стран необходимо использовать для реализации взаимовыгодных проектов.

«Когда эти интересы совпадают, будет глупо, ошибочно не перевести это совпадение в реализацию совместных взаимовыгодных проектов», — заявил глава МИД.

Если же позиции России и США расходятся, задача дипломатии, по его словам, заключается в том, чтобы не допустить перерастания разногласий в открытую конфронтацию.

«Когда эти интересы России и США не совпадают, будет преступлением допустить перерастание этого несовпадения в горячую конфронтацию, да и вообще в какую-то конфронтацию», — подчеркнул Лавров.

На полях встречи G20 министр также провел короткий разговор с Марко Рубио. Стороны затронули двусторонние отношения и взаимодействие на международных площадках, включая ООН, «Группу двадцати» и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал условие для возобновления полноценного диалога с Японией.

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