Экс-президент Польши Анджей Дуда пригрозил Дональду Туску тюрьмой
Обвинение в госперевороте карается лишением свободы до 20 лет.
Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
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Анджей Дуда пригрозил Туску тюрьмой за события вокруг Конституционного трибунала
Бывший президент Польши Анджей Дуда обратился к премьер-министру Дональду Туску с угрозой. Заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
Политик сослался на статью 128 Уголовного кодекса Польши о государственном перевороте, согласно которой, по его мнению, есть все основания отправить Туска за решетку на срок до 20 лет. Экс-президент также обвинил главу правительства в «позорной экономической некомпетентности».
«Туск и его окружение сегодня показали себя бандитской шайкой, совершившей жестокое нападение на конституционный орган государства. Они не умеют побеждать в соответствии с законом и демократическими принципами, поэтому прибегают к дубинкам. Вот такие они «европейцы», — написал Дуда.
Обстановка вокруг Конституционного трибунала резко накалилась 30 октября. На территории суда появились полицейские, а у здания собрались протестующие. Правоохранители сообщали о попытках части собравшихся прорваться через полицейский кордон, несколько человек были задержаны.
Ряд польских политиков, включая депутата Европарламента Аркадиуша Мулярчика, назвали происходящее в стране государственным переворотом. Дональд Туск, напротив, заявил, что таким сложным путем власти восстанавливают верховенство закона.
Ранее в интервью 5-tv.ru политолог Дмитрий Буневич связал кризис в Польше с многолетним спором между либеральным правительством и партией «Право и справедливость» вокруг Конституционного трибунала.
Стороны по-разному смотрят на то, кто должен влиять на состав суда. Обострение произошло после информации об отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского. Президент Кароль Навроцкий поддержал прежнее руководство и прервал поездку в Африку.
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