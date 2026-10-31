Экономика, армия и путь на Украину: почему за Польшу развернулась большая борьба
Эксперт выделил сразу три фактора, повышающих значение страны для Восточной Европы.
Фото: www.globallookpress.com/Rolf Schulten
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Политолог Сипров: за кризисом в Польше скрывается контроль над одной из сильнейших экономик Европы
Политический конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши имеет значение далеко за пределами самой страны. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал политолог Вадим Сипров.
По его словам, Польша остается одним из ключевых государств Восточной Европы сразу по нескольким причинам.
«В действительности Конституционный трибунал Польши стал ареной большой геополитической игры», — заявил Сипров.
Прежде всего эксперт выделил логистическое значение страны. Польша остается важным маршрутом для снабжения Украины, а в обратном направлении через нее идет экспортная продукция.
Второй фактор — экономика. Сипров отметил, что Польша сохраняет заметные темпы роста на фоне стагнации крупнейших стран ЕС.
«По сути, сейчас речь идет о том, кто возьмет контроль над страной с одной из наиболее устойчивых экономик в Европе», — подчеркнул политолог.
Третьим фактором он назвал вооруженные силы. По его оценке, польская армия сегодня остается одной из наиболее мощных в Европе.
«Давайте принимать во внимание еще и важность Польши в этом большом восточноевропейском геополитическом пространстве», — добавил Сипров.
Нынешний кризис обострился после спора вокруг руководства Конституционного трибунала. На фоне протестов президент Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву.
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