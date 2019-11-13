Жители Вологодской области возвращаются в свои дома после потопа

В Вологодской области в свои дома возвращаются жители, которые были эвакуированы из-за паводка. Коммунальщики уже восстановили подачу газа и электричества.

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Из подвалов продолжают откачивать воду. В течение нескольких дней находиться в домах было просто опасно. К большому потопу привели аномальные снегопады и дожди, выпавшие в регионе в минувшие выходные. В результате были затоплены десятки жилых домов и более 700 участков.

Местные власти сейчас подсчитывают ущерб, принимают заявки от местных жителей на компенсацию. А ремонтники восстанавливают размытые дороги и мосты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ОНФ выявил нарушения при оказании помощи жителям после паводка в Иркутской области.