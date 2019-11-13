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  4. Жители Вологодской области возвращаются в свои дома после потопа

Жители Вологодской области возвращаются в свои дома после потопа

, 7:50 Эфирная новость 24

Местные власти сейчас подсчитывают ущерб, принимают заявки от местных жителей на компенсацию.

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Фото, видео: ТАСС/Музыка Александр, 5-tv.ru

В Вологодской области в свои дома возвращаются жители, которые были эвакуированы из-за паводка. Коммунальщики уже восстановили подачу газа и электричества.

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Из подвалов продолжают откачивать воду. В течение нескольких дней находиться в домах было просто опасно. К большому потопу привели аномальные снегопады и дожди, выпавшие в регионе в минувшие выходные. В результате были затоплены десятки жилых домов и более 700 участков.

Местные власти сейчас подсчитывают ущерб, принимают заявки от местных жителей на компенсацию. А ремонтники восстанавливают размытые дороги и мосты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ОНФ выявил нарушения при оказании помощи жителям после паводка в Иркутской области.

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Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант

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