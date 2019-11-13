Путин подписал закон обязывающий сообщать о передаче долга коллекторам

Кредитные организации теперь обязаны уведомлять должников о том, что их дело передано коллекторам. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

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Все сведения будут заноситься в единый федеральный реестр. Там будут указываться данные о кредиторе, коллекторе, и дата его привлечения к взысканию долга. Зайдя в личный кабинет реестра любой должник сможет узнать когда и кому он обязан вернуть требуемую сумму.

Так же Владимир Путин подписал закон, который позволит судебным приставам отправлять россиянам документы не только по почте, но и по интернету в электронном виде. Ознакомиться с вынесенным постановлением можно будет на портале госуслуг. Кроме этого извещения о совершении приставами тех или иных действий будут распространяться и в виде СМС сообщений.

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