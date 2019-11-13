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  4. Владимир Путин наградил Героем России космонавта Сергея Прокопьева

Владимир Путин наградил Героем России космонавта Сергея Прокопьева

, 9:10 Эфирная новость 6

Директору общества спортивных единоборств «Отечество» Борису Ротенбергу присвоент орден Александра Невского.

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Фото, видео: ТАСС/Климентьев Михаил, 5-tv.ru

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В частности, звание Героя нашей страны присвоено космонавту Сергею Прокопьеву. Его отметили за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Орденом Александра Невского за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность награжден генеральный директор общества спортивных единоборств «Отечество» Борис Ротенберг. Такую же награду получил композитор и Игорь Крутой.

 

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