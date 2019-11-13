Владимир Путин наградил Героем России космонавта Сергея Прокопьева

Ими можно гордиться!.. В России пополнился список выдающихся личностей.

Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант

В частности, звание Героя нашей страны присвоено космонавту Сергею Прокопьеву. Его отметили за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Орденом Александра Невского за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность награжден генеральный директор общества спортивных единоборств «Отечество» Борис Ротенберг. Такую же награду получил композитор и Игорь Крутой.