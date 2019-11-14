Яна Поплавская сыграет свадьбу следующей весной: «Согласилась на пятом году»

Яна Поплавская выходит замуж! Почему актриса почти пять лет отвечала на предложения руки и сердца отказом? Что заставило звезду поменять свое решение? Сколько человек артистка собирается пригласить на торжество? И где будут жить молодожены после свадьбы? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Спрашивают, когда увидят меня невестой. Иди отчитывайся», — заигрывает с молодым избранником Поплавская.

52-летняя актриса и 40-летний диктор познакомились больше десяти лет назад в офисе одной из радиостанций.

«Забегаю в студию и говорю: «Чей это такой красивый и сексуальный голос? Покажите мужика!» — с улыбкой вспоминает актриса.

Их роман развивался стремительно. Евгений так хотел видеть Яну своей женой, что спустя несколько месяцев сделал предложение. Но актриса неожиданно ответила отказом.

«Ну, вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, знаете, как солдат, которого забрили в солдаты», — признается Яна.

С тех пор Яковлев еще несколько раз предлагал возлюбленной узаконить отношения. Но артистка каждый раз отвечала: нет.

«Я наконец согласилась на пятом году», — заявила журналистам Яна Поплавская.

«Говорит, пока пять лет не стукнет — не выйду замуж. Я, говорит, тебя сначала проверю», — рассказывает Евгений.

Недавно всеми любимая «Красная шапочка» выложила на своей странице фото — на нем Яна стоит с букетом цветов. На глазах у Поплавской слезы. Телеведущая женила младшего сына Никиту.

«Я уже надеюсь, что наконец-то смогу погулять на свадьбе своей мамы. Наконец-то я смогу ее поздравить, ну и мне бы хотелось, собственно говоря, проводить ее к алтарю», — искренне радуется сын актрисы.

Никита и его молодая жена Валерия решили не устраивать пышное торжество и скромно посидели с родными и близкими в ресторане. Последует ли примеру сына его знаменитая мама?

«Мы хотим все красиво сделать, оформить, чтобы все близкие друзья были», — делится планами Евгений.

«Но, правда, такое количество, которое мы сейчас посчитали — не меньше ста получается, если это он шутит. Это только близких», — не скрывает удивление Поплавская.

Помимо бракосочетания, впереди у актрисы и ее избранника еще одно важное событие.

«Мы строим большой дом. Ну, как большой. Не очень большой, просто загородный дом строим. Как его достроим, так туда друзей пригласим», — обещает радиоведущий.

Несколько лет назад Яна и Евгений купили участок в подмосковном поселке Алешино, всего в часе езды от шумной столицы. Земля обошлась паре в 1,5 миллиона рублей.

«Это очень здорово, когда прямо рядом с домом есть река», — с восторгом говорит радиоведущая.

«На самом деле, здесь рядом есть Учинское водохранилище», — поясняет Яковлев.

«Нельзя! Нельзя плавать! Коша, иди сюда! Нельзя плавать, ты что?» — шумно отгоняет от воды домашнего любимца актриса.

С тех пор стройка там идет полным ходом. Жители поселка назвали будущий особняк Поплавской домом Красной шапочки.

«Собираемся уезжать, встречаем, ну, наших соседей. А они, естественно, обрадовались и говорят: «О! Тут будет дом Красной шапочки!» — смеется телеведущая.

Дизайнер подготовила для Яны и Евгения проект их сказочного дома. На нем можно даже увидеть одного из героев сказки — серого волка.

Актриса и радиоведущий поделились: к весне, когда планируется долгожданная свадьба, ремонт будет закончен.

«Мы хотим свадьбу совместить с новосельем», — мечтательно рассказывает Поплавская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Поплавская не планирует рожать от молодого мужа.