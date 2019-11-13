Лиза Арзамасова о «Папиных дочках»: «Ни разу не поссорились за период съемок»

Лиза Арзамасова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Папины дочки», поделилась воспоминаниями об отношениях с экранными сестрами во время съемок.

«Не знаю, кто так все грамотно спланировал, но мы с девочками ни разу не поссорились за период съемок. Большую часть времени мы находились либо на съемочной площадке, либо в маленькой гримерной, но конфликтов все равно не было», — приводит ее слова «СтарХит».

В ленте актриса снялась вместе с Мирославой Карпович, Анастасией Силаевой, Дарьей Мельниковой и Екатериной Старшовой. Несмотря на разницу в возрасте, актрисы хорошо ладили между собой, в отличие от экранных героинь. Коллеги по цеху сохранили теплые отношения, но из-за плотного графика, появления семьи и детей, им трудно найти время для встречи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают новые снимки «Папиной дочки» Мирославы Карпович.