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НВО ведет переговоры о продолжении серила «Друзья»

, 13:39 | Валентин Черников 21

Канал планирует возродить один из лучших ситкомов в истории телевидения.

Фото: www.globallookpress.com

НВО планирует выпустить продолжение сериала «Друзья». С этой целью канал общается с актерами и создателями фильма, пишет The Hollywood Reporter. Как уточняет журнал, переговоры могут провалиться в любой момент. Ведь ранее шоураннеры и артисты ситкома отрицали возможность съемок 11 сезона, но надежда на продолжение пока есть.

По информации источника издания, НВО не пойдет на компромиссы в виде замены исполнителей главных ролей. В продолжении «Друзей» должны сыграть актеры оригинального состава: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Сериал стартовал на телевидении в 1994 году и выходил в эфир в течение десяти лет. За эти годы он обрел миллионы фанатов по всему миру. Впоследствии «Друзей» признали одним из самых успешных ситкомов за всю историю телевидения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Netflix запустил бесконечный стрим песен Фиби Буффе к 25-летию «Друзей».

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