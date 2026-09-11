Беременная звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала уже большой живот

Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», сообщила о беременности. Актриса опубликовала видео из автосалона, где выбирала семейный автомобиль за 7,5 миллиона рублей, и на кадрах заметен округлившийся живот. Судя по всему, ждать малыша осталось недолго.

«Покупка просто мечта. В нем можно не только сидеть с комфортом, но и лежать, делать массаж, разогревать еду, что немаловажно: когда мы на гастролях, теплая пища — это из разряда фантастики. И так как у нас скоро прибавление в семье… Очень классно, что мы сможем расположиться в нашем маленьком домике на колесах со всеми удобствами», — цитирует артистку 7Дней.ru.

Слухи о беременности появились вскоре после свадьбы: в июне 2026 года Карпович впервые вышла замуж. Ее избранником стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин, который младше актрисы на 11 лет. Пара расписалась в ЗАГСе, а затем устроила скромный праздник в ресторане в кругу близких.

О супруге известно немного: он жил в Тюмени, позже переехал в Одинцово. Возглавляет компанию по оптовой торговле лакокрасочными материалами и установке противопожарных систем. После свадьбы Рагулин публиковал фото из Парижа, где Мирослава прикрывала живот рукой, что вызвало новые догадки поклонников. Больше она не скрывает своего счастья.

«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз — как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!» — написала звезда в своем блоге под фото с супругом.

Мирослава Карпович и Евгений Рагулин. Instagram*/m1r0slava_karpovich

Для Карпович этот ребенок станет первенцем. Актриса прежде заявляла, что «муж — это навсегда», и не спешила с официальным браком. За ее плечами несколько громких романов, включая отношения с Павлом Прилучным, завершившиеся в 2022 году.

Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в Бердянске. В 2006 году с отличием окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе. С 2007 по 2013 год снималась в ситкоме «Папины дочки», который принес ей всероссийскую известность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская актриса Натали Портман стала многодетной матерью в 45 лет. Она родила третьего ребенка от французского музыканта Танги Дестабля. У Портман уже есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия от экс-супруга, хореографа и режиссера Бенджамина Мильпье. О беременности она сообщила в апреле.

Супермодель Наталья Водянова тоже празднует пополнение в семье — в 44 года она родила шестого ребенка, девочку. У Водяновой уже есть пятеро детей: сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева от брака с британским аристократом Джастином Портманом. Во втором браке с бизнесменом Антуаном Арно родились сыновья Роман и Максим, а теперь еще и дочка Анна Наталья Лариса.

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