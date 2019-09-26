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  4. Netflix запустил бесконечный стрим песен Фиби Буффе к 25-летию «Друзей»

Netflix запустил бесконечный стрим песен Фиби Буффе к 25-летию «Друзей»

, 18:43 Видео 60

Насладиться музыкальными шедеврами любимой героини сериала можно на YouTube в любое время.

Фото: Кадр из сериала "Друзья"

В 2019 году легендарный американский комедийный ситком «Друзья» празднует свое 25-летие. В сериале 236 серий, которые транслировались на протяжении десяти сезонов развлекательной компанией Netflix. В честь большого юбилея сервис запустил на своем YouTube-канале непрерывную трансляцию песен в акустическом исполнении Фиби Буффе — героини сериала.

Поклонники сериала «Друзья» могут в любой момент насладиться песнями любимого персонажа про драного кота и про бабушку, которая «давно не гуляла, знай — в могиле лежат ее кости» и множеством других шедевров странной хиппи.

В честь 25-летнего юбилея телепроекта «Друзья» фанаты узнали, как изменились звезды сериала за столько лет; посчитали, сколько чашек кофе выпили герои и вспомнили, с чего началась история приключений их любимцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дженнифер Энистон попала в сериал «Друзья».

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