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Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

, 13:46 | Василий Заика Видео 15

В Фонде социального страхования отметили, что единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января будет составлять 17 479 рублей.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков, Алексей_Майшев; ТАСС / Рюмин Александр; www.globallookpress.com / West Coast Surfer, Pascal Deloche / GODONG

Фонд социального страхования обнародовал размеры больничных и детских пособий на 2020 год. Как сообщает «Российская газета», максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности будет увеличен до 2301,36 рубля в день. Исходя из этого, выплаты по больничному листу с самым большим сроком превысят 69 тысяч рублей.

Детские пособия с 1 января также будут увеличены. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска достигнет 322 190 рублей. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся до 27 984 рублей.

Единовременные выплаты при рождении ребенка с 1 января 2020 года составят 17 479 рублей. Размер единовременного пособия вставшим на учет на ранних сроках беременности женщинам установлен на уровне 655 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о размерах пособий по безработице на 2020 год.

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