Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Фонд социального страхования обнародовал размеры больничных и детских пособий на 2020 год. Как сообщает «Российская газета», максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности будет увеличен до 2301,36 рубля в день. Исходя из этого, выплаты по больничному листу с самым большим сроком превысят 69 тысяч рублей.

Детские пособия с 1 января также будут увеличены. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска достигнет 322 190 рублей. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся до 27 984 рублей.

Единовременные выплаты при рождении ребенка с 1 января 2020 года составят 17 479 рублей. Размер единовременного пособия вставшим на учет на ранних сроках беременности женщинам установлен на уровне 655 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о размерах пособий по безработице на 2020 год.