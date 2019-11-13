Фанаты оценили фото постройневшей Семенович на Мальдивах

Одна из самых сексуальных женщин российского шоу-бизнеса, Анна Семенович, выложила в Instagram фото в черном откровенном купальнике со шнуровкой сбоку, сообщает сайт «Утро.ру». На снимке певица позирует на берегу пляжа спиной к фотографу в купальнике с высокой посадкой плавок.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники певицы незамедлительно отреагировали на опубликованный пост, отметив прекрасную фигуру Анны, изумительный вид и отличную погоду:

«Классные формы!»

«Читаешь надпись к фото, смотришь на попу Анны и думаешь: дааааа, можно мечтать»;

«Ты божественна»!

«Какая же красотища невероятная!»

Артистка улетела отдыхать на Мальдивы в преддверии выхода клипа на песню «Сексибомбочка».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Анна Семенович проводит время в бане.