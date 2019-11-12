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«Это божественно»: Распаренная Семенович нежится в бочке после бани — видео

, 10:04 | Карина Бернтгольц Видео 47

В сторис в Instagram звезда выложила ролик, на котором наслаждается процедурами в бочке с пихтой.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Российская певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала в сторис в Instagram горячее видео, которое пробудило у фанатов неподдельный интерес. На кадрах светская львица расслабляется в бане. Обвернувшись ветвями пихты, звезда релаксирует в бочке с травами, и в этот момент один из сотрудников заведения делает ей массаж головы.

Эмоции от происходящего ярко выражены на лице самой Семенович — заметно, что знаменитость получает удовольствие от уходовых процедур.

«Это божественно просто. Меня только что попарили, а теперь делают массаж головы в бочке с пихтой и травами. Ой, ребята, это кайф», — уверяет артистка.

Как видно на записи, из бочки, в которой Семенович наслаждается массажем, выходит пар. Звезда с восторгом рассказывает о сервисе бань и рекомендует подписчикам отдохнуть также

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович зажигает в компании пышногрудых красавиц.

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