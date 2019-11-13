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Угрожавшие московскому судье признали свою вину

, 1:10 Эфирная новость 11

Алексей Вересов и Сергей Половец доставлены в Следственный комитет.

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ, 5-tv.ru

Одному из фигурантов дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда предъявлено обвинение.

Алексея Вересова утром доставили в Следственный комитет. Свою вину за публичные призывы к экстремизму мужчина признает. По уголовному делу проходит еще один подозреваемый — Сергей Половец. Ему также планируется предъявить обвинение.

Недвусмысленный призыв. Эти и другие высказывания легли в основу уголовного дела. Сразу по двум статьям угроза убийством и призывы к экстремизму в интернете. Алексею — 46. Он родом из удмуртского села Якшур-Бодья. На его странице в социальной сети почти нет личной информации. Вместе с агрессивными постами соседствуют фотографии котиков. Его друзья говорят он почти все свободное время проводил в интернете.

За развитием этой темы следит Олег Барышев.

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