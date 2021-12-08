Три знака зодиака, которым не суждено встретить свою любовь в юности

Астрологи рассказали, почему одним людям удается найти свою любовь в юности, а другим приходится ждать зрелого возраста. Редко встречают счастье в личной жизни представители трех знаков зодиака, пишут «Экспресс-Новости».

♍ Дева

Девы хорошо знают, чего хотят добиться от жизни, поэтому часто достигают успехов в карьере. Среди представителей данного знака зодиака можно встретить известных бизнесменов, политиков и руководителей.

Однако счастья в личной жизни Девы добиваются только в зрелом возрасте. Неуверенность в собственных силах и страх обжечься заставляют их игнорировать свои чувства.

♑ Козерог

Козероги отталкивают от себя поклонников и поклонниц в молодости, так как не склонны к юношескому максимализму. Они всегда выглядят серьезными и не торопятся бросаться в объятия первого встречного.

Меняется ситуация для Козерогов ближе к 30 годам. Во-первых, они сами переоценивают свои ценности. Во-вторых, окружающие понимают, что жениться и выходить замуж лучше за вдумчивых, а не легкомысленных людей.

♒ Водолей

Найти вторую половинку в юношестве Водолеям мешают недоверчивость, подозрительность и обидчивость. Даже если роман завяжется, Водолеи могут его резко оборвать после малейшей ошибки партнера.

Работу над ошибками представители этого знака зодиака проводят в зрелом возрасте. Бывает, что этот процесс затягивается до 50 лет и даже более почтенного возраста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака превращают чужую жизнь в катастрофу.