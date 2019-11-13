Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России

В продаже на российском рынке обнаружили лекарства из Казахстана, предназначенные для бесплатного выпуска. Об этом рассказала председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг республиканского Минздрава Людмила Бюрабекова. Ее слова приводит сетевое издание Tengrinews.kz.

По словам чиновницы, речь идет о двух препаратах для лечения меланомы. Онкомедикаменты закупаются единым дистрибьютором «СК-Фармация» и имеют стоимость — более миллиона тенге или 165 тысяч рублей за упаковку.

Вместе с правоохранителями Минздрав Казахстана проведет проверки по факту утечки лекарств. Если выяснится, что препараты «ушли налево», информацию передадут в прокуратуру.

Как заметила Бюрабекова, отследить недостающие партии будет несложно, поскольку препараты не амбулаторные, а стационарные. Их получили 11 медучреждений Казахстана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники в России наживаются на онкобольных.