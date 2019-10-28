  1. Пятый канал
  4. Ничего святого: Как мошенники в России наживаются на онкобольных — репортаж

Ничего святого: Как мошенники в России наживаются на онкобольных — репортаж

, 8:49 Эфирная новость 39

В социальных сетях гуляют тысячи фейковых страниц, с фотографиями реальных людей, выдуманными историями болезни и просьбой помочь финансово.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Скандалы, связанные с лечением тяжелобольных людей, разгораются и в интернете. Виной всему мошенники. По соцсетям гуляют тысячи фейковых страниц, с фотографиями реальных людей, выдуманными историями болезни и просьбой помочь круглой суммой.

Жертвой таких преступников стала и жительница Петербурга. О том, что на ее лечение в интернете активно «собирают» деньги, женщина узнала случайно. Из другого города позвонили знакомые и просто ошеломили.

Дорогие таблетки, курсы химиотерапии, реабилитация. Четыре страшных года борьбы с онкологией. Денег на лечение не хватало. Ольга решила рассказать о своей беде в соцсетях. Однажды, позвонили, предложили финансовую помощь. Правда, взамен попросили видео.

Как наживаются на чужом горе, разбирался Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых распространенных видов мошенничества в сети.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

8:59
В бизнес-джет в «Пулково» врезался микроавтобус — фото
8:56
Как изменится жизнь звезды «Отчаянных домохозяек» Хаффман после тюрьмы
8:49
Ничего святого: Как мошенники в России наживаются на онкобольных — репортаж
8:43
«Плохая Мона Лиза»: Блэк Чайна в прозрачном мини возбудила фанатов
8:33
Алкоголь или произведение искусства? В Крыму оценили лучшие российские вина
8:25
Несколько мужчин напали на полицейских в Амурской области

Сейчас читают

Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!
День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев