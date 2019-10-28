Скандалы, связанные с лечением тяжелобольных людей, разгораются и в интернете. Виной всему мошенники. По соцсетям гуляют тысячи фейковых страниц, с фотографиями реальных людей, выдуманными историями болезни и просьбой помочь круглой суммой.

Жертвой таких преступников стала и жительница Петербурга. О том, что на ее лечение в интернете активно «собирают» деньги, женщина узнала случайно. Из другого города позвонили знакомые и просто ошеломили.

Дорогие таблетки, курсы химиотерапии, реабилитация. Четыре страшных года борьбы с онкологией. Денег на лечение не хватало. Ольга решила рассказать о своей беде в соцсетях. Однажды, позвонили, предложили финансовую помощь. Правда, взамен попросили видео.

Как наживаются на чужом горе, разбирался Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых распространенных видов мошенничества в сети.