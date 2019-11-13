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Адвокат доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве студентки, не исключил, что Соколов себя оговорил

, 17:37 | Игорь Рязов Видео 154

Александр Почуев сказал, что историк требует для себя самых жестких мер, но пока находится в «санаторных условиях».

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении своей ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко, мог себя оговорить. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат историка Александр Почуев.

«Я как адвокат на этом (обжаловании меры пресечения — Прим. ред) настаиваю. Но в то же время я как адвокат ограничен волей клиента, а воля клиента — это, как он говорит, что он заслуживает самых жестких мер. Ну, мне кажется, он сейчас не совсем понимает того, чего он просит», — сказал Почуев.

По его словам, домашний арест был бы не очень правильной мерой даже по гуманным соображениям, поскольку Соколову пришлось бы вернуться туда, где он, возможно, расправился со своей возлюбленной.

«Защита не исключает версию и самооговора и иные версии, вплоть до мистических, но понятно, что здесь сформировалось уже общественное мнение», — заявил адвокат, пояснив, что понимает эмоции людей, но нельзя забывать о законе.

В заключение Почуев сказал, что в СИЗО, где находится Олег Соколов, «санаторные условия», поэтому доцент СПбГУ уже пришел в себя. Сейчас он готовится к последующим следственным действиям. Они продолжатся со дня на день, возможно, даже завтра.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Олега Соколова достали из реки Мойки утром 9 ноября. В рюкзаке профессора нашли отрезанные женские руки, а в квартире — голову. Позже выяснилось, что части тела принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко — ученице и возлюбленной 63-летнего доцента СПбГУ. Последний сознался, что убил и расчленил девушку во время ссоры. В суде Олег Соколов разрыдался.

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