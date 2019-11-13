Члена банды «риелторов-отравителей» задержали в Москве. О подробностях дела 5-tv.ru рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия с октября по ноябрь 2019 года у мужчины возник умысел на убийство пожилой женщины с целью завладения ее столичной квартирой. Для реализации задуманного он неоднократно добавлял ей в напитки психотропные вещества», — сообщила Иванова.

Задержать подозреваемого удалось 4 ноября. Правоохранители схватили его у квартиры пенсионерки. У обвиняемого изъяли бутылку с алкоголем и емкость с психотропным веществом.

«В настоящее время потерпевшая прошла медицинское обследование, находится дома. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — заверила следователь.

Она добавила, что подозреваемого заключили под стражу. В рамках дальнейшего расследования, правоохранители выяснят, был ли он причастен к аналогичным преступлениям.

По информации РЕН ТВ, всего было зафиксировано более 25 подобных случаев. После смерти жертв «риелторы-отравители» завладевали их недвижимостью в Москве.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания «черных риэлторов» в Москве. Предполагаемые преступники вынесли останки умершей пожилой женщины в мусорных мешках.