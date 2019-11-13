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  4. Представители 91 страны примут участие в Культурном форуме в Петербурге

Представители 91 страны примут участие в Культурном форуме в Петербурге

, 20:27 Эфирная новость 49

Приобщиться к мировому культурному наследию в Северной столицы можно в течение ближайших четырех дней.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Приобщиться к мировому культурному наследию в полной мере можно в ближайшие дни в Петербурге. В городе на Неве начинает работу Восьмой международный культурный форум. В его рамках — премьеры спектаклей, концерты, выставки, мастер-классы. В этом году приезжает рекордное количество участников — предварительно зарегистрировались 34 тысячи человек, на пять тысяч больше, чем годом ранее.

Колоритная делегация из Китая — традиционно самая многочисленная. На этот раз она приехала в особом статусе ключевой страны-гостя. В год 70-летия наших деловых отношений китайский язык стал третьим официальным языком на всех культурных площадках.

В этнографическом музее уже презентуют выставку о жизни загадочного островного народа — айнов. В популярных аниме-мультфильмах предания таинственных жителей сразу двух государств России и Японии. В манеже — ностальгия по советскому монументализму. Дейнека-Самохвалов — выставка, которую уже называют самым масштабным проектом за всю историю площадки.

Уже на вокзалах гостей Петербурга встречают стихами русских поэтов. Подробности в материале Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие российские города чаще всего посещают зарубежные туристы.

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