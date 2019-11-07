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  4. Исследование: Петербург в 2019 году потерял популярность у иностранцев

Исследование: Петербург в 2019 году потерял популярность у иностранцев

, 15:20 46

А вот Москва, наоборот, укрепила позиции в туристическом рейтинге.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Обязательной к посещению заграничные туристы считают столицу России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Именно в Москву чаще всего приезжают иностранцы.

Лидирующие позиции теряет Санкт-Петербург. Востребованность культурной столицы упала по сравнению с предыдущим годом почти на 5%, в то время как рейтинг Москвы вырос на 3%.

Замыкает тройку Новосибирск, далее идет Калининград. Иностранные путешественники также посещали такие города, как Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.

Что интересно, по данным другого исследования от сервиса Maps.me, летом гости зарубежья чаще выбирали отдых в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области. В десятку самых посещаемых регионов вошли Иркутская область, Бурятия, Краснодарский край и Адыгея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие причины отказа от путешествий назвали россияне в 2019 году.

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