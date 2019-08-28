Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России, введенных за так называемую агрессию в Донбассе». По его словам, россияне якобы «реально страдают» от действия ограничительных мер.
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Бизнесмен отметил, что в случае, если киевские власти смогут наладить механизм уступок, то в следующий раз Украина сможет заявить о своих правах на Крым.
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Олигарх уверен, что Россия терпит большие убытки из-за санкций. К тому же, Донбасс сам по себе, считает он, является «большой обузой» для РФ.
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По словам бизнесмена, в противном случае Незалежной «придется начать экономическую войну».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соловьев назвал «дичью» слова Коломойского о переговорах о работе на канале «1+1».