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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

, 18:36 Видео 38

По словам украинского бизнесмена, россияне якобы «реально страдают» от действия ограничительных мер, введенных за так называемую «агрессию в Донбассе».

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Фото, видео : РИА Новости / Михаил Маркив

Тема:
Украинский кризис 136

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России, введенных за так называемую агрессию в Донбассе». По его словам, россияне якобы «реально страдают» от действия ограничительных мер.

«И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», — цитирует Игоря Коломойского «Интерфакс-Украина».

Бизнесмен отметил, что в случае, если киевские власти смогут наладить механизм уступок, то в следующий раз Украина сможет заявить о своих правах на Крым.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — считает Коломойский.

Олигарх уверен, что Россия терпит большие убытки из-за санкций. К тому же, Донбасс сам по себе, считает он, является «большой обузой» для РФ.

«Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят», — отметил Игорь Коломойский.

По словам бизнесмена, в противном случае Незалежной «придется начать экономическую войну».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соловьев назвал «дичью» слова Коломойского о переговорах о работе на канале «1+1».

Тема:
Украинский кризис 136
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