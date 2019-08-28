Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России, введенных за так называемую агрессию в Донбассе». По его словам, россияне якобы «реально страдают» от действия ограничительных мер.

« И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция », — цитирует Игоря Коломойского «Интерфакс-Украина».

Бизнесмен отметил, что в случае, если киевские власти смогут наладить механизм уступок, то в следующий раз Украина сможет заявить о своих правах на Крым.

« Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму », — считает Коломойский.

Олигарх уверен, что Россия терпит большие убытки из-за санкций. К тому же, Донбасс сам по себе, считает он, является «большой обузой» для РФ.

« Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят », — отметил Игорь Коломойский.

По словам бизнесмена, в противном случае Незалежной «придется начать экономическую войну».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соловьев назвал «дичью» слова Коломойского о переговорах о работе на канале «1+1».