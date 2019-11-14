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  4. В московском СИЗО найдено тело заключенного с порезом на шее

В московском СИЗО найдено тело заключенного с порезом на шее

, 1:24 | Ниса Мурзанаева 39

Мужчину пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

В московском следственном изоляторе № 3 найдено тело заключенного с порезом в области шеи. Мужчина лежал весь в крови и не двигался. Спасти его не удалось.

По предварительной информации, 33-летний мужчина свел счеты с жизнью. Рядом с заключенным было найдено лезвие от бритвы. Происшествие случилось после того, как в изоляторе принимали душ. Сотрудники СИЗО, обнаружившие подопечного, пытались оказать ему медпомощь. Прибывшая на место бригада скорой помощи хотела реанимировать заключенного, однако вынуждена была констатировать смерть.

В настоящий момент Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве никак не прокомментировало инцидент. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники колонии в Ярославле, пытавшие заключенного, проверялись полиграфом.

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