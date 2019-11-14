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  4. О «секрете» основателя Cirque du Soleil в полицию донес кто-то из окружения

О «секрете» основателя Cirque du Soleil в полицию донес кто-то из окружения

, 7:22 Эфирная новость 44

Ги Лалиберте заверяет, что выращивал медицинскую марихуану и только для личных нужд.

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Фото, видео: Instagram @lunerouge_creative, 5-tv.ru

Во Французской Полинезии полиция задержала основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Его подозревают в торговле наркотиками. Выяснилось, что канадский миллиардер культивирует каннабис на своем частном острове в Тихом Океане.

Сам Лалибирте утверждает, что выращивает медицинскую марихуану — и только для личных нужд. Местным законодательством это не запрещено. А к обороту и хранению наркотиков — не причастен. Идет следствие.

Известно, что о «ферме» миллиардера донес кто-то из его окружения, сфотографировав плантации конопли. К слову, на своем острове во Французской Полинезии Лалиберте построил 16 вилл, и сдает их для отдыха состоятельным людям. Аренда обходится в 900 тысяч евро в неделю.

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