О «секрете» основателя Cirque du Soleil в полицию донес кто-то из окружения

Во Французской Полинезии полиция задержала основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Его подозревают в торговле наркотиками. Выяснилось, что канадский миллиардер культивирует каннабис на своем частном острове в Тихом Океане.

Сам Лалибирте утверждает, что выращивает медицинскую марихуану — и только для личных нужд. Местным законодательством это не запрещено. А к обороту и хранению наркотиков — не причастен. Идет следствие.

Известно, что о «ферме» миллиардера донес кто-то из его окружения, сфотографировав плантации конопли. К слову, на своем острове во Французской Полинезии Лалиберте построил 16 вилл, и сдает их для отдыха состоятельным людям. Аренда обходится в 900 тысяч евро в неделю.