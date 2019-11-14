Полиция Псковской области изучает скандальный ролик с главой Печерского района

Полиция Псковской области изучает видеоролик, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника правоохранительных органов. При этом в выражениях чиновник не стесняется.

«Выпил человек четыре стопки со мной этого виски. И что теперь и что теперь. И что домой не надо кричать. Все нормально… А ты здесь кто такой?» — возмущался предположительно нетрезвый чиновник.

Видео было снято еще весной, но появилось в интернете только сейчас. Чиновник уже прокомментировал ролик. Уверяет, что был не в духе из-за инцидента, связанного с его водителем. Инспекторы, которые остановили служебную машину, тогда заподозрили, что он был пьян. Это обвинение вывело сидевшего рядом Сопотова. Он уже признался, ему стыдно за свое поведение.