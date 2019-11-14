Волочкова поделилась с фолловерами секретами хорошей физической формы

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам про рацион своего питания. Об этом артистка лично сообщила на своей странице в Instagram. Звезда балета поделилась, что утром предпочитает есть полчашки овощного или очень острого супа. А вечером — два вареных яйца всмятку или листья салата.

«В моем рационе только: салатные листья, отварные или сырые домашние яйца, курица отварная и овощные супы. Главное, я ем очень мало или почти ничего», — резюмировала знаменитость.

Instagram @volochkova_art

По словам балерины, она также не употребляет в пищу соль, которая задерживает воду в организме. Кроме того, артистка акцентирует внимание, что при любой диете важна хоть минимальная физическая нагрузка. Фолловеры знаменитости не оценили откровенного признания балерины и попросили артистку не изнемогать себя столь строгими диетами.

«Настя это ни диета, и даже не рядом с ПП, это издевательство над организмом, это болезнь. Организм не получает ничего при таком питании»;

«Совсем ничего не есть это сложно для организма и два яйца катастрофически мало»;

«Настя, мне очень хочется тебя накормить! Хватит, не худей больше, так и до анорексии недалеко осталось. Ты прекрасна, спору нет», — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники беспокоятся за исхудавшую Анастасию Волочкову.