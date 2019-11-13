Поклонники беспокоятся за исхудавшую Анастасию Волочкову

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала фото в новом образе, который заставил беспокоиться ее фанатов.
На первом снимке 43-летняя петербурженка позирует перед зеркалом на фоне стены в черном наряде, снимая себя на камеру мобильного телефона. Перед танцовщицей на столе лежит букет из желтых роз. На голове женщины стильная стрижка.
Второй снимок сделан на фоне рир-экрана. Анастасия Волочкова красуется перед объективом в светлом полупрозрачном гипюровом платье. На ногах балерины надеты черные туфли на высоком каблуке.
«Я так много сегодня успела! Репетиции, встречи, радио эфир, море телесъемок», — подписала пост Анастасия Волочкова.
Свежий «лук» привел подписчиков знаменитости в недоумение и замешательство. Многие пользователи отметили, что балерина стала выглядеть намного старше и чрезмерно похудела.
«Ну, что с волосами?! Как будто вы их специально делаете сосульками… Или я что-то не понимаю»
«Как-то Настя сдала… И лицом, и телом… Постарела очень…»
«Вам нужно лучше питаться! Красивая женщина, но нужно немного поправиться», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова берет пример с Пугачевой.