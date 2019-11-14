Расправы и казни: ФСБ раскрыла данные о зверствах эстонских карателей в годы ВОВ

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть данных уголовного дела о деятельности эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны. В обнародованных документах речь идет о преступлениях палачей, совершенных в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.

Как пишут РИА Новости, на представленных страницах содержатся показания самих истязателей, а также свидетелей чудовищных казней и пыток, описывающих происходящее.

Отмечается, что в планах нацистского командования было передать Эстонии часть региона после Второй мировой войны, поэтому эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.

Согласно рассекреченных документам, лагерь для военнопленных был создан вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем военные и мирные граждане содержались в тяжелых условиях. Об этом свидетельствуют показания жителей окрестных деревень, которые рассказывали о страшных издевательствах в учреждении.

По словам одной женщины, заключенных избивали плетками и резиновыми палками за то, что они хотели обменять выданное мыло на хлеб. По словам другого очевидца, в учреждении всегда царил голод и террор.

Об ужасных условиях содержания в лагере свидетельствуют и статистические данные.

«За зиму 1941–1942 годов от холода и голода в лагере „Моглино“ из 280 человек осталось в живых около 20», — говорится в рассекреченных документах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях, которые действовали в Карелии во время Великой Отечественной войны.