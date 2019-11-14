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Расчленивший студентку доцент предложил ее семье оплатить похороны

, 11:09 | Анастасия Игонина Видео 410

Олег Соколов выразил желание оказать материальную помощь родственникам своей аспиратнтки Анастасии Ещенко.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин

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Расчленивший свою студентку доцент Олег Соколов предложил помощь в организации похорон. О желании экс-педагога СПбГУ рассказал его адвокат Александр Почуев.

По его словам, финансовая помощь в проведении траурных мероприятий никак не умаляет горя семьи погибшей Анастасии Ещенко.

«Предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь, но понятно, что никакими деньгами не то что не откупиться, а не смягчить трагедию», — цитирует мужчину RT на своем Telegram-канале.

Олег Соколов был задержан 9 ноября — мужчина упал в реку при попытке избавиться от тела Ещенко. В рюкзаке преподавателя были обнаружены отрубленные женские руки. При обыске в квартире Соколова нашли голову жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что, по мнению экспертов, Соколов убил аспирантку выстрелом в висок, пока она спала.

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