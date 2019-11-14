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Версия убийства: Доцент СПбГУ Соколов стрелял в студентку, когда она спала

, 2:44 | Ниса Мурзанаева 111

По мнению экспертов, выстрел в упор в висок является косвенным доказательством того, что жертва не сопротивлялась.

Фото: 5-tv.ru

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В деле доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, появляются все более чудовищные подробности. В признательных показаниях историк утверждал, что выстрелил в студентку-любовницу Анастасию Ещенко четыре раза во время ссоры. Преподаватель намекал на самозащиту, называя мертвую возлюбленную агрессивной «ведьмой». Однако, по мнению экспертов, выстрел в упор в висок говорит о том, что погибшая не сопротивлялась.

Специалист по оружию, некогда возглавлявший движение «Право на оружие» Игорь Шмелев рассказал, что из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17 человека убить можно, но это требует выполнения определенных условий.

«При желании можно убить человека, но только с близкого расстояния. Если бить в упор и в определенные части тела, а именно в висок», — цитирует КР.RU эксперта.

Ссылаясь на источник в сфере криминалистики, издание сообщает — выстрел в упор в висок говорит о том, что студентка не оказывала сопротивления. А это означает, что 24-летняя Анастасия Ещенко могла спать во время жуткой расправы. Окончательную версию может предоставить только следствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве студентки, не исключает — Соколов себя оговорил.

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