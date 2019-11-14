В сети распространяется аудиозапись, якобы сделанная в колледже Благовещенска в момент стрельбы

В сети появилась аудиозапись, предположительно, сделанная одним из студентов колледжа Благовещенска во время стрельбы, которую открыл 19-летний юноша. На записи якобы один из участников трагических событий, делится подробностями произошедшего.

«Мы заперты, на ***, в корпусе, мы заперты в том корпусе, в котором стрельба идет. Дверь открывается, получается, наружу, а мы стульями, партами все это забаррикадировали. Короче, я не знаю, что делать», — цитирует автора записи RT.

По словам очевидца, в колледже творилось что-то страшное: «стоит пацан с дробовиком», «раненых вывозят на скорой». Студенты, оказавшиеся внутри учреждения в момент инцидента, пытались скрыться от вооруженного молодого человека и прятались в кабинетах.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека. Предварительно, один из погибших — сам стрелок.