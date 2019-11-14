  1. Пятый канал
  4. В сети распространяется аудиозапись, якобы сделанная в колледже Благовещенска в момент стрельбы

В сети распространяется аудиозапись, якобы сделанная в колледже Благовещенска в момент стрельбы

, 10:42 | Карина Бернтгольц Видео 38

В колледже Благовещенска Амурской области 19-летний юноша открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли два человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

В сети появилась аудиозапись, предположительно, сделанная одним из студентов колледжа Благовещенска во время стрельбы, которую открыл 19-летний юноша. На записи якобы один из участников трагических событий, делится подробностями произошедшего.

«Мы заперты, на ***, в корпусе, мы заперты в том корпусе, в котором стрельба идет. Дверь открывается, получается, наружу, а мы стульями, партами все это забаррикадировали. Короче, я не знаю, что делать», — цитирует автора записи RT.

По словам очевидца, в колледже творилось что-то страшное: «стоит пацан с дробовиком», «раненых вывозят на скорой». Студенты, оказавшиеся внутри учреждения в момент инцидента, пытались скрыться от вооруженного молодого человека и прятались в кабинетах.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека. Предварительно, один из погибших — сам стрелок.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Последние новости

11:00
Видео: Псковский чиновник прокомментировал «нецензурный» ролик с его участием
10:51
Любовь Успенская похудела и похорошела. В чем секрет?
10:42
В сети распространяется аудиозапись, якобы сделанная в колледже Благовещенска в момент стрельбы
10:34
В деле задержанного бойца ММА Сосновского новый поворот
10:25
«Можно потоптать»: Певец Потап получил именную звезду в центре Киева
10:17
СК проверит систему охраны колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

Сейчас читают

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев